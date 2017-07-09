Трамп и Путин спорили о "вмешательстве" России в выборы 40 минут

Американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин на переговорах в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему якобы вмешательства РФ в выборы США.
Об этом сообщает The New York Times.
По информации издания, беседа на эту тему была напряженной.
К примеру, президент России требовал предоставить ему доказательства о том, что Москва каким-то образом якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США.
В итоге Трамп предложил собеседнику сменить тему и перейти к вопросу по Сирии.
"Если отношения Москвы и Вашингтона будут такие как данные переговоры, то снова можно говорить о положительном сотрудничестве между двумя странами", - отметил Владимир Путин.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава США Дональд Трамп уточнил недавно, что начало саммита G20 ("Большой двадцатки") прошло неплохо.