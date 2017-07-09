17:00 09.07.2017 | Политика | Новости
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Трамп и Путин спорили о "вмешательстве" России в выборы 40 минут

Американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин на переговорах в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему якобы вмешательства РФ в выборы США. 

Трамп и Путин спорили о

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, беседа на эту тему была напряженной.

К примеру, президент России требовал предоставить ему доказательства о том, что Москва каким-то образом якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США.

В итоге Трамп предложил собеседнику сменить тему и перейти к вопросу по Сирии.

"Если отношения Москвы и Вашингтона будут такие как данные переговоры, то снова можно говорить о положительном сотрудничестве между двумя странами", - отметил Владимир Путин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава США Дональд Трамп уточнил недавно, что начало саммита G20 ("Большой двадцатки") прошло неплохо. 


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