США выделят более 600 миллионов долларов помощи четырем странам

По информации издания,191 миллиона долларов получит Йемен, еще 199 миллионов - Южный Судан, 121 миллион долларов получит Нигерия и почти 126 миллионов - Сомали.

На данный момент к продовольственному финансированию может присоединиться Германия. Так как, она раньше обещала выделить на решение этой проблемы дополнительные 200 миллионов евро.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, более 30 миллионов жителей этих стран нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Также стало известно, что в текущем году помощь также потребуется 109 миллионам человек.

Кстати, на помощь Эфиопии в этом году США уже потратили около 252 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США собираются выделить Украине военную помощь на 2018 финансовый год.