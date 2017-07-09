США не снимут санкции с России без освобождения украинской территории, - Порошенко

Россия должна выполнить все Минские соглашения. Об этом в воскресенье, 9 июля, во время совместного брифинга с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что во время переговоров речь шла о санкциях и Украина получила подтверждение, что Крым всегда будет находится на повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с Российской Федерации.

В свою очередь Тиллерсон подтвердил, что санкции против России будут сохранены.

Напомним, в воскресенье утром, 9 июля, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Администрации президента.