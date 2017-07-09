Порошенко подготовил проект изменений в Конституцию по депутатской неприкосновенности

Они касаются депутатской неприкосновенности. Как сказано на страничке главы государства в Facebook, депутатская неприкосновенность это анахронизм.

Новые изменения и требуют политической воли от депутатов, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает народных депутатов "наконец разорвать круговую поруку" в парламенте и поддержать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутатов, чью причастность к коррупции установили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В НАБУ заверили, что вся доказательная база, добытая детективами бюро в законный способ под процессуальным руководством прокуроров САП "является вполне достаточной для принятия решения о снятии с парламентариев депутатской неприкосновенности".

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины в пятницу, 7 июля, признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.