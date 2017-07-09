Порошенко ожидает, что телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоится в июле

При этом, по его мнению, встреча глав Украины, Франции, Германии и России должна пройти до сентября. Об этом глава украинского государства сообщил в воскресенье, 9 июля, во время совместного брифинга с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

По его словам, сегодня была достигнута договоренность, что наиболее вероятно в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате". Мы не исключаем, что по итогу этого разговора нам удастся организовать саммит, - сказал он, добавив, что место проведения встречи пока не определено.

Украина настроена на решительный, ускоренный, конкретный практический разговор как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом, - заявил Порошенко, подчеркнув, что Украина не заинтересована в отсрочке такой встречи и рассчитывает на реализацию вопросов по безопасности "минских договоренностей" после встречи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 мая президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате".