14:53 09.07.2017 | Политика | Новости
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Порошенко начал переговоры с Госсекретарем США Тиллерсоном - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начали переговоры в Администрации президента. 

Порошенко начал переговоры с Госсекретарем США Тиллерсоном - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на официальной странице главы государства Украины в Twitter.

Отметим, что переговоры начались спустя три часа после того, как представитель Вашингтона прибыл в украинский аэропорт.

"Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом в Украину", - написал Петр Порошенко.

Стоить отметить, что данная беседа между двумя сторонамы пройдут на тет-а-тет. Далее запланированы переговоры в расширенном составе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воскресенье утром, 9 июля,  в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.


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