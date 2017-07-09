Порошенко начал переговоры с Госсекретарем США Тиллерсоном - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон начали переговоры в Администрации президента.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице главы государства Украины в Twitter.
Отметим, что переговоры начались спустя три часа после того, как представитель Вашингтона прибыл в украинский аэропорт.
"Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом в Украину", - написал Петр Порошенко.
Стоить отметить, что данная беседа между двумя сторонамы пройдут на тет-а-тет. Далее запланированы переговоры в расширенном составе.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воскресенье утром, 9 июля, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.