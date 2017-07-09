Порошенко начал переговоры с Госсекретарем США Тиллерсоном - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на официальной странице главы государства Украины в Twitter.

Отметим, что переговоры начались спустя три часа после того, как представитель Вашингтона прибыл в украинский аэропорт.

"Рад приветствовать государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с первым официальным визитом в Украину", - написал Петр Порошенко.

Стоить отметить, что данная беседа между двумя сторонамы пройдут на тет-а-тет. Далее запланированы переговоры в расширенном составе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в воскресенье утром, 9 июля, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.