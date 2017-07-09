22:27 09.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100169269:Polishuk

Парубий считает, что Россию нужно лишить права "вето" в вопросах по Украине в ООН

Россия на время проведение военной агрессии в России должна быть лишена права "вето" в вопросах относительно Украины.

Парубий считает, что Россию нужно лишить права

Такое мнение в воскресенье, 9 июля, высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Во время встречи с генеральным секретарем Организации объединенных наций Антонио Гуттерешем в Киеве он подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в сильной Организации Объединенных Наций.

Парубий также поблагодарил ООН "за гуманитарную помощь ВПО и заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером" организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко на встрече с Антонио Гуттерешем заявлял, что Украина поддерживает позицию действующего генсека ООН в вопросах реформирования организации. Глава государства также призвал Организацию Объединенных Наций активнее участвовать в решении проблем Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив