Одесса готовится к учениям "Си Бриз-2017"

Они продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях. Сейчас военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами завершают подготовку к учениям.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС, на Западной морской базе ВМС ВСУ завершился курс лидерства для старшинского (сержантского) состава. По словам главного старшины Королевских ВМС Великобритании Билла Бейли, в течение пяти суток украинские старшины и сержанты тщательно изучали курс, интересовались и задавали много вопросов.

Инструкторы, в свою очередь, пытались привить им соответствующие навыки и предоставить возможности для самореализации в качестве лидера и менеджера по стандартам НАТО

В свою очередь, главный старшина ВМС ВСУ старший мичман Павел Ручка выразил удовлетворение от проведенного курса.

Напомним, "Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Министерствами обороны Украины и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.

Как сообщал УРА-Информ, нынешние украинско-американские учения Си Бриз-2017 пройдут по новой методике.