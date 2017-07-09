Началась встреча Порошенко с генсеком ООН

Тут должна состоятся его встреча с Петром Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время встречи Порошенко и Гутерреш должны обсудить возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и выполнение решений Генассамблеи ООН по аннексированному Россией Крыму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня уже состоялась встреча Гуттереша с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Во время переговоров он заявил, что

Организация объединенных наций будет поддерживать территориальную целостность украинского государства.

Он также заверил, что будет делать все возможное для процветание территориальной целостности Украины и намерен поддерживать переговорные процессы по урегулированию конфликта в Украине и присутствие там международных организаций, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству.