Меркель заявила, что сотрудничество в "нормандском формате" необходимо продолжать

Об этом она говорила во время саммита с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Во время своего выступления на саммите G20 в субботу, 8 июля она отметила, что все стороны готовы продолжать этот процесс и Путин тоже.

Конечно же, это очень медленный процесс, все очень замедленно. Мы не получили какого-либо решения определенного. Но мы договорились, что будет телефонный звонок, чтобы мы продолжали этот формат, - пояснила она, добавив, что нет какого-то другого возможного формата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили необходимость проведения телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки".