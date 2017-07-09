Китай заявил о прекращении военных контактов с КНДР

Такие сведения передает Channel New Asia.

Согласно словам Чжоу Бо, Китай раньше поддерживал обмен с этой страной, однако в настоящее время о совместном контакте не может идти и речи.

"Китайская Народная Республика сейчас проявляет солидарность с "международным сообществом" по соблюдению резолюций ООН", - отметил глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР.

Также Чжоу Бо подчеркнул, что Китай помогает США и КНДР наладить двусторонний контакт.

Однако ситуация на Корейском полуострове выглядит достаточно хаотично, так как со стороны КНДР регулярно производятся запуски баллистических ракет. В свою очередь Южная Корея размещает систему ПРО THAAD на своей территории.

К слову, Чжоу Бо очень надеется что в конечном итоге решение всех этих проблем будут найдены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Японии призвали Китай воздержатся от ядерных и ракетных программ развития Северной Кореи.