Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Украину - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

Отмечается, что кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.

Кроме того, это первый официальный визит Тиллерсона в Киев. Так, в нашей стране ему предстоит встреча с президентом Петром Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества.

Стоить отметить, что в Украину прибыл еще специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Также известно, что у Тиллерсона запланирована еще поездка в Стамбул.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию с официальным визитом.