Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Украину - ФОТО

В воскресенье утром, 9 июля, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.
Отмечается, что кортеж американского представителя состоял примерно из десяти автомобилей.
Кроме того, это первый официальный визит Тиллерсона в Киев. Так, в нашей стране ему предстоит встреча с президентом Петром Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества.
Стоить отметить, что в Украину прибыл еще специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Также известно, что у Тиллерсона запланирована еще поездка в Стамбул.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию с официальным визитом.