Генсек ООН сделал важное заявление в поддержку Украины

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

По словам Гуттереша, он будет делат все возможное для процветание территориальной целостности Украины.

Кроме того, он намерен поддерживать переговорные процессы по урегулированию конфликта в Украине и присутствие там международных организаций, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству.

Также Гутерреш заверил украинское правительство в полной поддержке в проведении реформ. При этом он заявил о необходимости прекращения огня на Донбассе и готовности ООН поддерживать территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в настоящее время проходит непростой этап восстановления своей территориальной целостности и защиты суверенитета.