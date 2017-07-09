10:52 09.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Генсек НАТО посетит Украину с двухдневным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совсем скоро встретится с президентом Петром Порошенко и примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина.

Генсек НАТО посетит Украину с двухдневным визитом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что заседание будет проведено 10 июля по случаю 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Так, во время встречи Йенс Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде. Кроме того, он будет иметь возможность обсудить данные переговоры со спикером и главами парламентских фракций.

Также Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.

Согласно информации издания, в день прибытия Йенса Столтенерга в Украине вступает в силу закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.


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