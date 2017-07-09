Генсек НАТО посетит Украину с двухдневным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совсем скоро встретится с президентом Петром Порошенко и примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отметим, что заседание будет проведено 10 июля по случаю 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.
Так, во время встречи Йенс Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде. Кроме того, он будет иметь возможность обсудить данные переговоры со спикером и главами парламентских фракций.
Также Генсек НАТО проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.
Согласно информации издания, в день прибытия Йенса Столтенерга в Украине вступает в силу закон, восстанавливающий курс Украины на членство в НАТО.
Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.