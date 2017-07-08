Первый день саммита G20 прошел отлично, - Трамп

Так, глава США Дональд Трамп уточнил недавно, что начало саммита G20 ("Большой двадцатки") прошло неплохо. Трамп сообщил про это при помощи Twitter.

По его словам – отлично прошел первый день саммита G20 в н.п. Гамбург. Поэтому уже с нетерпением Трамп ожидает второго дня. Известно также, что министр МИД России Сергей Лавров поведал про главные соглашения, достигнутые на встрече Владимира Путина и президента США Трампа седьмого июля. В целом Трамп и Путин сумели достичь четырех соглашений.

Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена обсудить с МВФ исключение из программы работы земельной реформы.