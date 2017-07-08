09:25 08.07.2017 | Политика | Новости
100169221:mysnichenko

Первый день саммита G20 прошел отлично, - Трамп

Глава США ожидает результатов от второго дня переговоров мировых лидеров.

Первый день саммита G20 прошел отлично, - Трамп

Так, глава США Дональд Трамп уточнил недавно, что начало саммита G20 ("Большой двадцатки") прошло неплохо. Трамп сообщил про это при помощи Twitter.

По его словам – отлично прошел первый день саммита G20 в н.п. Гамбург. Поэтому уже с нетерпением Трамп ожидает второго дня. Известно также, что министр МИД России Сергей Лавров поведал про главные соглашения, достигнутые на встрече Владимира Путина и президента США Трампа седьмого июля. В целом Трамп и Путин сумели достичь четырех соглашений.

Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена обсудить с МВФ исключение из программы работы земельной реформы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив