Первый день саммита G20 прошел отлично, - Трамп

Глава США ожидает результатов от второго дня переговоров мировых лидеров.
Так, глава США Дональд Трамп уточнил недавно, что начало саммита G20 ("Большой двадцатки") прошло неплохо. Трамп сообщил про это при помощи Twitter.
По его словам – отлично прошел первый день саммита G20 в н.п. Гамбург. Поэтому уже с нетерпением Трамп ожидает второго дня. Известно также, что министр МИД России Сергей Лавров поведал про главные соглашения, достигнутые на встрече Владимира Путина и президента США Трампа седьмого июля. В целом Трамп и Путин сумели достичь четырех соглашений.
Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена обсудить с МВФ исключение из программы работы земельной реформы.