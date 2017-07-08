21:54 08.07.2017 | Политика | Новости
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Лидеры стран G20 приняли заключительную декларацию саммита

Лидеры стран "Большой двадцатки" в субботу, 8 июля, приняли заключительную декларацию саммита, который проходил в Гамбурге.

Лидеры стран G20 приняли заключительную декларацию саммита

В частности, было принято несколько соглашений по климату, энергетике и экологии. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте федерального правительства Германии, участники саммита G20 согласовали несколько принципов по борьбе с коррупцией, в том числе, связанной с незаконной торговлей и коррупцией в таможне.

При этом в декларации была учтена позиция Соединенных Штатов Америки по Парижскому соглашению по климату, президент которой заявил, что США хотят выйти из соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что большинство стран на саммите G20 поддерживают соглашение по климату.


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