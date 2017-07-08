Кива заявил, что возглавит Соцпартию

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в субботу, 8 июля, заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.
Соответствующее решение, по его словам, было только что принято на съезде партии. Как написал на своей страничке в Facebook сам Кива, это одна из самых известных украинских партий с самой длинной партийной историей.
При том Кива уверен, что "совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь рабочих, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины" можно именно политическими средствами.
В ближайшее время СПУ вернет себе передовые позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране, - заявил он, добавив, что он защит право народа на достойную и безопасную жизнь.
Вто же время никакого официального подтверждения со стороны Соцпартии относительно избрания нового руководителя политсилы пока нет.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Илья Кива советовал женщинам рожать детей, а не заниматься политикой.