22:51 08.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кива заявил, что возглавит Соцпартию

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в субботу, 8 июля, заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

Кива заявил, что возглавит Соцпартию

Соответствующее решение, по его словам, было только что принято на съезде партии. Как написал на своей страничке в Facebook сам Кива, это одна из самых известных украинских партий с самой длинной партийной историей.

При том Кива уверен, что "совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь рабочих, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины" можно именно политическими средствами.

В ближайшее время СПУ вернет себе передовые позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране, - заявил он, добавив, что он защит право народа на достойную и безопасную жизнь.

Вто же время никакого официального подтверждения со стороны Соцпартии относительно избрания нового руководителя политсилы пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Илья Кива советовал женщинам рожать детей, а не заниматься политикой.


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