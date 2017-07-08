Кива заявил, что возглавит Соцпартию

Соответствующее решение, по его словам, было только что принято на съезде партии. Как написал на своей страничке в Facebook сам Кива, это одна из самых известных украинских партий с самой длинной партийной историей.

При том Кива уверен, что "совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь рабочих, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины" можно именно политическими средствами.

В ближайшее время СПУ вернет себе передовые позиции на украинском политическом поле, станет важным инструментом изменений в стране, - заявил он, добавив, что он защит право народа на достойную и безопасную жизнь.

Вто же время никакого официального подтверждения со стороны Соцпартии относительно избрания нового руководителя политсилы пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Илья Кива советовал женщинам рожать детей, а не заниматься политикой.