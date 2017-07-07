08:32 07.07.2017 | Политика | Новости
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В Гамбурге произошли столкновения, пострадали 74 полицейских - ФОТО

В Гамбурге, где в пятницу, 7 июля, откроется саммит G20, вновь произошли столкновения участников акции против саммита с полицией.

В Гамбурге произошли столкновения, пострадали 74 полицейских - ФОТО

В результате происшествий ранены 76 полицейских. Как сообщает DW, по состоянию на сегодняшнее утро данных о числе пострадавших среди демонстрантов пока нет.

Вместе с тем на некоторых улицах на проезжей части все еще разбросаны дорожные шипы. Полиция предполагает, что тем самым радикально настроенные протестующие хотели вывести из строя автомобили правоохранителей.

После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись, полиции пришлось применить водометы. В ответ участники акции протеста начали бросать в полицейские машины бутылки и камни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Гамбурге на акции против саммита G20 произошли столкновения демонстрантов с местной полицией. После того, как группа активистов начала бросать бутылки и другие предметы в правоохранителей немецкая полиция применила водяные пистолеты и перцовый аэрозоль против демонстрантов.


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