09:59 07.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украину не пригласили на саммит из-за ЕС, - Щербак

В 2017 году наша страна осталась в стороне от саммита "Трех морей" в Варшаве на котором должен присутствовать американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил на одном из украинских телеканалов чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак.

Украину не пригласили на саммит из-за ЕС, - Щербак

По его словам, Украину не пригласили на первое заседание, которое состоялось в Хорватии. 

Примечательно, что саммит в прошлом году украинское государство со своей стороны проигнорировало.

"Судя по всему в текущем году Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС", - подчеркнул Щербак.

В связи с этим организаторы возвели эту организацию не до геополитической, а до уровня инфраструктурных проектов внутри Евросоюза.

Также напоследок посол Украины добавил, что данная ситуация сложилась из-за просчета польской стороны. Поскольку, это по их вине Украина осталась без приглашения на саммит. При этом Щербак отметил, что Польша могла пригласить украинскую страну в качестве гостя нашего президента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены в рамках саммиты G20 обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.


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