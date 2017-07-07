Украину не пригласили на саммит из-за ЕС, - Щербак

По его словам, Украину не пригласили на первое заседание, которое состоялось в Хорватии.

Примечательно, что саммит в прошлом году украинское государство со своей стороны проигнорировало.

"Судя по всему в текущем году Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что это только для членов ЕС", - подчеркнул Щербак.

В связи с этим организаторы возвели эту организацию не до геополитической, а до уровня инфраструктурных проектов внутри Евросоюза.

Также напоследок посол Украины добавил, что данная ситуация сложилась из-за просчета польской стороны. Поскольку, это по их вине Украина осталась без приглашения на саммит. При этом Щербак отметил, что Польша могла пригласить украинскую страну в качестве гостя нашего президента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены в рамках саммиты G20 обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.