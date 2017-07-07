Турция обещает отстаивать права крымских татар

Страна продолжит отстаивать права всех жителей полуострова и, в частности, крымских татар на фоне незаконной оккупации Россией территории Украины. Об этом в четверг, 6 июля, заявил заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

Выступая на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне, от отметил, что МИД Турции будем оставаться на стороне международного права и выступать за права всех крымчан. Турция твердо убеждена, что хорошо реформированная, единая и независимая Украина, сохраняющая свою территориальную целостность, в том числе и Крым, нужна всему региону, - заверил он, отметив достижения Украины за последние три года.

Вместе с тем Йылдыз подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет продолжать поддерживать Украину, включая стратегический план, представленный премьер-министром Владимиров Гройсманом и заверил, что поддержка будет включать, среди прочего кредитные линии, гуманитарную помощь, но в первую очередь турецкие инвестиции пойдут в частный сектор.

Напомним, премьер министр Украины находится с визитом в Лондоне. Он принимает участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, вчера министр иностранных дел Канады заявил, что видит немалый потенциал во взаимодействии с Украиной.