США готовы оставить Асада во главе Сирии, - СМИ

Американские власти намерены изменить подход к урегулированию ситуации в Сирии. В связи с новой тактикой президент страны Башар Асад может и дальше оставаться на своем посту.
Об этом пишет издание The Daily Beast.
Как отмечается, Вашингтон готов согласиться на присутствие военной полиции Российской Федерации в Сирии. Кроме того, администрация президента США положительно относиться на создание зон безопасности по всей территории арабской республики.
США планируют более активно сотрудничать с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.
На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой Исламское государство контроля над значительной частью территории Сирии.
Кстати, президент США Дональд Трамп расскажет о новом курсе российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи в Гамбурге.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация режима президента Сирии Башара Асада наносит авиаудары по центральной части провинции Дераа, а также по зонам прекращения огня.