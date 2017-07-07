США готовы оставить Асада во главе Сирии, - СМИ

Об этом пишет издание The Daily Beast.

Как отмечается, Вашингтон готов согласиться на присутствие военной полиции Российской Федерации в Сирии. Кроме того, администрация президента США положительно относиться на создание зон безопасности по всей территории арабской республики.

США планируют более активно сотрудничать с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.

На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой Исламское государство контроля над значительной частью территории Сирии.

Кстати, президент США Дональд Трамп расскажет о новом курсе российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи в Гамбурге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация режима президента Сирии Башара Асада наносит авиаудары по центральной части провинции Дераа, а также по зонам прекращения огня.