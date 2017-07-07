08:36 07.07.2017 | Политика | Новости
100169174:labazovych

США готовы оставить Асада во главе Сирии, - СМИ

Американские власти намерены изменить подход к урегулированию ситуации в Сирии. В связи с новой тактикой президент страны Башар Асад может и дальше оставаться на своем посту. 

США готовы оставить Асада во главе Сирии, - СМИ

Об этом пишет издание The Daily Beast.

Как отмечается, Вашингтон готов согласиться на присутствие военной полиции Российской Федерации в Сирии. Кроме того, администрация президента США положительно относиться на создание зон безопасности по всей территории арабской республики.

США планируют более активно сотрудничать с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.

На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой Исламское государство контроля над значительной частью территории Сирии.

Кстати, президент США Дональд Трамп расскажет о новом курсе российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи в Гамбурге.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиация режима президента Сирии Башара Асада наносит авиаудары по центральной части провинции Дераа, а также по зонам прекращения огня.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив