12:20 07.07.2017 | Политика | Новости
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Соглашение о запрете ядерного оружия хочет подписать 141 страна-член ООН

141 страна-член Организации Объединенных Наций планирует подписать новый документ, который запрещает использование ядерного оружия.

Соглашение о запрете ядерного оружия хочет подписать 141 страна-член ООН

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, новое соглашение заставит ядерные государства скорее разоружаться. Поскольку, у будущего документа есть и серьезные противники в лице США, Франции, Великобритании, России, Израиля, Китая, Индии, Пакистана, Японии и КНДР.

При этом все постоянные члены Совбеза ООН бойкотировали эти переговоры. Кроме того, к ним присоединились и большинство стран НАТО.

Так, противники считают, что их арсеналы служат только для сдерживания, и они по-прежнему придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия, принятого в 1968 году.

Кстати, новый документ ООН собираются принять на ближайшем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, после чего он будет открыт для подписания с 20 сентября. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен решить вопрос о глобальном сокращения ядерного вооружения.


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