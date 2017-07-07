ОБСЕ признала присутствие на Донбассе "российско-гибридных войск"

Так, в рамках заседания в Минске был признан в резолюции факт присутствия на Донбассе – на Донетчине и Луганщине - российско-гибридных войск. В резолюции также содержатся положения, свидетельствующие о поддержке Украины в ее непростой период.

При этом делегация России уже выступила с протестом касательно этой резолюции, предлагая свои поправки. Поправки предполагают изъятие положения про гибридные войска. Представитель РФ П. Толстой заявил, что на Донбассе российских военных нет и это – только внутренний украинский конфликт.

Как сообщал УРА-Информ, за семь дней на Донбассе погиб один мирный житель.