18:22 07.07.2017 | Политика | Новости
100169217:mysnichenko

ОБСЕ признала присутствие на Донбассе "российско-гибридных войск"

В ПА ОБСЕ была принята резолюция, согласно которой на Донбассе признали присутствие т.н. российско-гибридных войск.

ОБСЕ признала присутствие на Донбассе

Так, в рамках заседания в Минске был признан в резолюции факт присутствия на Донбассе – на Донетчине и Луганщине - российско-гибридных войск. В резолюции также содержатся положения, свидетельствующие о поддержке Украины в ее непростой период.

При этом делегация России уже выступила с протестом касательно этой резолюции, предлагая свои поправки. Поправки предполагают изъятие положения про гибридные войска. Представитель РФ П. Толстой заявил, что на Донбассе российских военных нет и это – только внутренний украинский конфликт.

Как сообщал УРА-Информ, за семь дней на Донбассе погиб один мирный житель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив