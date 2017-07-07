Гройсман встретится с Генсеком ООН

Так, девятого июля – в это воскресенье – у В. Гройсмана запланировано проведение переговоров с Генсеком ООН – А. Гутеррешем. Такое сообщение поступило от пресс-службы Кабмина Украины. Известно. что встреча должна стартовать в 11-ть часов утра. Место ее проведения – улица Грушевского, 12/2. Вход – с первого подъезда.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман призывал Великобританию инвестировать в нашу страну, потому что она – интересная и инвестиционно привлекательная. Гройсман сделала такое заявление в рамках принятия участия в конференции в н.п. Лондон.