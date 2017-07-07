23:36 07.07.2017 | Политика | Новости
100169218:mysnichenko

Гройсман встретится с Генсеком ООН

На девятое июля у премьера В. Гройсмана запланировано проведение встречи с генсеком ООН.

Гройсман встретится с Генсеком ООН

Так, девятого июля – в это воскресенье – у В. Гройсмана запланировано проведение переговоров с Генсеком ООН – А. Гутеррешем. Такое сообщение поступило от пресс-службы Кабмина Украины. Известно. что встреча должна стартовать в 11-ть часов утра. Место ее проведения – улица Грушевского, 12/2. Вход – с первого подъезда.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман призывал Великобританию инвестировать в нашу страну, потому что она – интересная и инвестиционно привлекательная. Гройсман сделала такое заявление в рамках принятия участия в конференции в н.п. Лондон.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив