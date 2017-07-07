Гамбургский саммит G20 начал работу

Церемония проходит выставочном комплексе Гамбурга "Мессе", который расположен в самом центре Гамбурга и обладает современной инфраструктурой. Вместе с тем, из-за присутствия мировых лидеров в городе приняты дополнительные меры безопасности, передвижение в центре города сильно ограничено.

В частности, перекрыты улицы для проезда городского транспорта. На улицы Гамбурга выведены бронетранспортёры и водометы.

Сегодня в Германии собрались лидеры 19 стран, Бразилию в этом году представляет министр финансов. Кроме того, на саммит в Гамбург приглашены председатель правительства Испании и премьер-министр Сингапура, лидеры Нидерландов и Норвегии, Вьетнама, Сенегала, Гвинеи.

На встрече на высшем уровне ожидается присутствие руководителей ключевых международных организаций - ООН , Всемирного банка, ВТО , МВФ, ВОЗ и тд.

После официальной встречи лидеров "двадцатки" состоится "ретрит", посвященный борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером, 6 июля, в Гамберге провела встречу с президент Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили конфликт на востоке Украины. Как сообщает DW, встреча состоялась накануне саммита G20 и продолжалась около часа вместо запланированных 45 минут.