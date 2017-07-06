07:29 06.07.2017 | Политика | Новости
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В Венесуэле протестующие атаковали парламент, есть пострадавшие - ФОТО

В среду вечером, 5 июля, парламент Венесуэлы атаковали сторонники президента страны Николаса Мадуро.

В Венесуэле протестующие атаковали парламент, есть пострадавшие - ФОТО

В результате инцидента есть пострадавшие. Их количество сейчас уточняется.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на заявления очевидцев, Национальное Собрание контролируется оппозицией. Вчера группа правительственных сторонников прямо во время сессии, посвященной Дню независимости, напали на них и ранили нескольких законодателей и журналистов.

По предварительным данным, взрывались фейерверки, брошенные протестующими. Кроме того, местные телеканалы показали кадры с залитыми кровью лицами двух оппозиционных законодателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, не менее 88 человек погибли в Венесуэле к настоящему времени в ходе антиправительственных протестов, начавшихся 1 апреля 2017 года.


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