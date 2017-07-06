11:30 06.07.2017 | Политика | Новости
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В Госдепе США еще не приняли решения о выделении Украине оружия

Белый дом до сих пор не принял решение о предоставлении Украине летального оружия оборонительного характера в связи с российской агрессией.

В Госдепе США еще не приняли решения о выделении Украине оружия

Об этом заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

Согласно словам Тиллерсона, наше руководство предоставит оружие украинской страгн, однако когда именно это случится пока неизвестно. 

При этом он напомнил, что переговоры Порошенко и Трампа охватили большой спектр в области безопасности.

"Желание Украины нам хорошо известны, и наша позиция продолжает находиться в стадии принятия решения", - подчеркнул чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день идет обсуждение вопроса предоставления Украине летального оружия.

 


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