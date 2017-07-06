Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Об этом сообщил в четверг, 6 июля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По его словам, сегодня в Стамбуле, во время встречи председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС.

Напомним, Парубий находится с визитом в Турции. Тут от пробудет до 7 июля и примет участие в 49-й Генассамблее ПАЧЭС, а также проведет ряд встреч.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий 28-30 мая принял участие в работе парламентской ассамблеи НАТО в Грузии. Там Парубий заявил, что вооруженные силы Украины на сегодняшний день становятся мощной структурой в европейском регионе.