12:32 06.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Турция в четверг, 6 июля, передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Об этом сообщил в четверг, 6 июля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По его словам, сегодня в Стамбуле, во время встречи председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС.

Напомним, Парубий находится с визитом в Турции. Тут от пробудет до 7 июля и примет участие в 49-й Генассамблее ПАЧЭС, а также проведет ряд встреч.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий 28-30 мая принял участие в работе парламентской ассамблеи НАТО в Грузии. Там Парубий заявил, что вооруженные силы Украины на сегодняшний день становятся мощной структурой в европейском регионе.


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