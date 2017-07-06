Трамп в Варшаве обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Во время переговоров президенты обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине. Как сообщил польский президент на совместной пресс-конференции в Варшаве, президент Трамп заверил в неизменности поддержки безопасности Польши и он ему за это благодарен.

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что во время встречи обсуждались экономические вопросы, а также был поднят вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу, – добавил Дуда, выразив надежду, что они будут реализованы как можно скорее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, визит Трампа в Польшу стартовал 5 июля. Американский президент примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.