12:15 06.07.2017 | Политика | Новости
100169126:Polishuk

Трамп в Варшаве обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который находится в визитом в Польше, в четверг, 6 июля, провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Трамп в Варшаве обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Во время переговоров президенты обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине. Как сообщил польский президент на совместной пресс-конференции в Варшаве, президент Трамп заверил в неизменности поддержки безопасности Польши и он ему за это благодарен.

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что во время встречи обсуждались экономические вопросы, а также был поднят вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу, – добавил Дуда, выразив надежду, что они будут реализованы как можно скорее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, визит Трампа в Польшу стартовал 5 июля. Американский президент примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив