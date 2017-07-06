12:59 06.07.2017 | Политика | Новости
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Трамп пообещал Дуде противостоять России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал своему польскому коллеге Анджею Дуду оказать помощь в противостоянии Российской Федерации.

Трамп пообещал Дуде противостоять России

Россия дестабилизирует регион и США помогут Польше противостоять этой дестабилизации, заявил в четверг, 6 июля, во время пресс-конференции после встречи с Дудой президент США. Трамп также выразил решительную готовность бороться с угрозой со стороны Северной Кореи и подчеркнул, что Пхеньян должен осознавать последствия испытаний баллистических ракет, которые осудило международное сообщество.

Прехидент США также призвал страны Североатлантического Альянса увеличить свой финансовый вклад в бюджет военного союза а также осудил применение режимом Башара Асада химического оружия в Сирии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в Украине.


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