Трамп пообещал Дуде противостоять России

Россия дестабилизирует регион и США помогут Польше противостоять этой дестабилизации, заявил в четверг, 6 июля, во время пресс-конференции после встречи с Дудой президент США. Трамп также выразил решительную готовность бороться с угрозой со стороны Северной Кореи и подчеркнул, что Пхеньян должен осознавать последствия испытаний баллистических ракет, которые осудило международное сообщество.

Прехидент США также призвал страны Североатлантического Альянса увеличить свой финансовый вклад в бюджет военного союза а также осудил применение режимом Башара Асада химического оружия в Сирии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию в Украине.