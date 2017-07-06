09:15 06.07.2017 | Политика | Новости
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США подумывают о присоединении к нормандскому формату

Американские власти рассматривают варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений по Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного департамента США.

США подумывают о присоединении к нормандскому формату

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно словам Госдепа США, все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах.

В свою очередь не как представителя "нормандского формата", но как поддержку этого формата.

"Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США", — отметил дипломат.

На данный момент Вашингтон расценивает, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сторона не считает целесообразным менять Минский или Нормандский форматы переговоров по Донбассу.


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