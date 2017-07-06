США подумывают о присоединении к нормандскому формату

Американские власти рассматривают варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений по Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного департамента США.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Согласно словам Госдепа США, все члены "нормандского формата" — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь такого партнера, как США в переговорах.
В свою очередь не как представителя "нормандского формата", но как поддержку этого формата.
"Есть широкая поддержка среди этих четырех стран по привлечению США", — отметил дипломат.
На данный момент Вашингтон расценивает, как можно лучшим способом поддержать "нормандский формат" и минские переговоры.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сторона не считает целесообразным менять Минский или Нормандский форматы переговоров по Донбассу.