Президент США признал вмешательство России или кого-то еще в американские выборы

Такие данные передает New York Post.

Согласно недавно полученным сведениям, это могла сделать и любая другая страна.

"Думаю, это была Россия, но, может, и другие люди в других странах. Никто точно не знает", - заявил американский лидер во время визита в Польшу.

Также Трамп подчеркнул, что экс-президент США Барак Обама знал о вмешательстве России. При этом бывший американский лидер ничего не сделал, потому что рассчитывал на победу Хиллари Клинтон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в письменных показаниях, которые Коми представил Сенату США говорится, что весной 2017 года президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с ним просил решить вопрос с расследованием возможных связей его предвыборной кампании с Россией.

Так, во время телефонного разговора 30 марта 2017 года, Трамп описал расследование как "облако", которое ухудшает его способность действовать от имени страны. "Он спросил, что мы можем сделать, чтобы "поднять облако". Я ответил, что мы расследуем этот вопрос так быстро, как только можем, и что большая польза, если мы ничего не найдем", - написал Коми.