Порошенко утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

По информации ведомства, лидер страны внес изменения в закон "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики" в части евроатлантической интеграции.

Согласно словам Порошенко, одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

"С этой целью Украина активизирует усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторах безопасности и обороны для достижения соответствия критериям членства в Альянсе", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.