21:51 06.07.2017 | Политика | Новости
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Парламент Франции продлил чрезвычайное положение

Парламент Франции в четверг, 6 июля, проголосовал за продление в стране чрезвычайного положения.

Парламент Франции продлил чрезвычайное положение

Соответствующее решение, поддержанное 4 июля Сенатом страны, сегодня приняла и Национальная ассамблея. Как сообщает Le Figaro теперь закон полностью одобрен обеими палатами парламента и, таким образом, в стране ЧП будет действовать до 1 ноября.

Это уже шестое продление за последние два года, - подчеркивают СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чрезвычайное положение в стране окончательно будет отменено осенью.


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