Парламент Франции продлил чрезвычайное положение

Парламент Франции в четверг, 6 июля, проголосовал за продление в стране чрезвычайного положения.
Соответствующее решение, поддержанное 4 июля Сенатом страны, сегодня приняла и Национальная ассамблея. Как сообщает Le Figaro теперь закон полностью одобрен обеими палатами парламента и, таким образом, в стране ЧП будет действовать до 1 ноября.
Это уже шестое продление за последние два года, - подчеркивают СМИ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Франция впервые ввела чрезвычайное положение после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что чрезвычайное положение в стране окончательно будет отменено осенью.