Меркель пообещала Порошенко не принимать решений без Украины

В разговоре она пообещала во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не принимать решений по Украине без участия украинской стороны. Как сообщает пресс-служба главы Украины, Меркель заверила, что без Украины решаться ее судьбу не будет.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации минских договоренностей в контексте подготовки к саммиту G20 в Гамбурге и, в частности, встречи лидеров Германии и Франции с президентом РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят ситуацию в Украине в рамках саммита G20 8 июля 2017 года.