Мэй обсудит с Трампом КНДР и выход США из соглашения по климату

Об этом сообщает The Independent.

Так, во время встречи политики обсудят ситуацию вокруг КНДР, которая четвертого июля успешно протестировала баллистическую ракету.

При этом британский премьер-министр планирует поднять вопросы Парижского соглашения по климату, о выходе из которого лидер североамериканского государства объявил первого июня.

Стоить отметить, что саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.