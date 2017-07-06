Мэй обсудит с Трампом КНДР и выход США из соглашения по климату

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в рамках саммита группы двадцати в пятницу встретится с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает The Independent.
Так, во время встречи политики обсудят ситуацию вокруг КНДР, которая четвертого июля успешно протестировала баллистическую ракету.
При этом британский премьер-министр планирует поднять вопросы Парижского соглашения по климату, о выходе из которого лидер североамериканского государства объявил первого июня.
Стоить отметить, что саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.