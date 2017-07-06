00:30 06.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Украину, - Ирина Геращенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Украину.

Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Украину, - Ирина Геращенко

Как написала в среду, 5 июня, на своей страничке в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, глава белорусского государства заявил об это сегодня на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом она отметила, что у нее сегодня был короткий разговор с президентом Беларуси и Лукашенко рассказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле Лукашенко заверил, что Беларусь не станет плацдармом РФ для агрессии против Украины. Я получил заверения от президента Беларуси, что его страна не превратится в плацдарм для российского вторжения, - сообщил президент Украины Петр Порошенко.


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