Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Украину, - Ирина Геращенко

Как написала в среду, 5 июня, на своей страничке в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, глава белорусского государства заявил об это сегодня на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. При этом она отметила, что у нее сегодня был короткий разговор с президентом Беларуси и Лукашенко рассказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле Лукашенко заверил, что Беларусь не станет плацдармом РФ для агрессии против Украины. Я получил заверения от президента Беларуси, что его страна не превратится в плацдарм для российского вторжения, - сообщил президент Украины Петр Порошенко.