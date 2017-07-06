14:41 06.07.2017 | Политика | Новости
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Канада видит потенциал в сотрудничестве с Украиной, - Гройсман

Канада сейчас видит немалый потенциал во взаимодействии с Украиной.

Канада видит потенциал в сотрудничестве с Украиной, - Гройсман

Такое заявление сделал В. Гройсман – в рамках проведения встречи с министром Канады сферы иностранных дел – Фриланд. На встрече говорили про сотрудничество двух стран в сфере экономики.

По словам канадского министра – их страна Украине большой друг. Страны недавно открыли новую страницу для своих отношений и возлагают немалые надежды на дальнейшее сотрудничество. Украина, со своей стороны, планирует оставаться Канаде надежным партнером – подчеркнул Гройсман на этой встрече.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Израиль договорились про сотрудничество в медицинской сфере, в таможенной и еще некоторых.


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