Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене

От также заявил, что отзывает своих адвокатов. В среду вечером, 5 июля, бывший украинский президент выступил с видеообращением в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, "принимать участия "в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен", он не намерен, поскольку в стране "уничтоженное правосудие и адвокаты бессильны". При этом Янукович назвал украинский суд "чистой воды профанацией" и заявил, что в Украине ему "любой ценой будут стремиться вынести обвинительный приговор".

Нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо нарушена Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы, - заявил Янукович.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина гарантирует экс-президенту Украины Виктору Януковичу достаточную охрану, чтобы он лично присутствовал в суде.