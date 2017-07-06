22:56 06.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Генсека ООН приедет в Киев 9 июля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерреш намерен в воскресенье, 9 июля, посетит Украину.

Генсека ООН приедет в Киев 9 июля

Во время визита его примет президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время встречи стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного привлечения ее инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Речь также пойдет о выполнении решений Генеральной ассамблеи ООН по Крыму

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июля, президент Украины Петр Порошенко встретится с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

Также в СМИ появилась информация о том, что визит главы Госдепа будет очень коротким – буквально два-три часа.


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