В Белом доме подтвердили встречу Трамп и Путин

Встреча состоится в пятницу, 7 июля. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Белого дома, это первая встреча лицом к лицу двух лидеров. Она состоится в Германии во время саммита Большой двадцатки, - подтвердили в администрации.

Напомним, ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 7 июля. До этого представители обеих сторон анонсировали встречу президентов США и России на саммите в Гамбурге, однако не называли точную дату.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 9 июля, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон намерен приехать с визитом в Украину. Это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Об этом сообщил журналистам источник в дипломатическими кругах.