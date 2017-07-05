Украина вернет все оккупированные территории, - Порошенко

Такое заявление он сделал во время поздравление жителей Славянска и Краматорска Донецкой области с третьей годовщиной деоккупации. Соответствующий пост укриаинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории в Украину", - отметил президент Украины.

Также Порошенко обратился к жителям Славянска и Краматорска. В часности, он отметил веру украинского народа одолеть более крупного и высокого противника.

"Несмотря на оккупацию, страх, панику, смерть и слезы, мы сегодня чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 3 июля, провел встречу с конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Так, во время переговоров стороны отметили необходимость усиления санкций против России.