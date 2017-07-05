Луценко пока не намерен уходить с поста Генпрокурора

Так, отставка с данного поста Юрием Луценко пока не запланирована. Согласно его словам в ходе общения с журналистами по итогам заседания комитета парламента – покидать пока что свой пост Луценко не хочет.

Также Луценко не планирует и возглавлять партию. Вместо этого генпрокурор стремится добиться хорошей результативности от ГПУ. Хотя и на данном этапе также есть чем гордиться. Например, это – дело Януковича, это возвращение 1,3 миллиарда долларов, ОПЗ, а также 1200 взяточников, попавших под суд.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко рассказал про условия закрытия дела против Лозового.