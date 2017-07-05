16:20 05.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100169071:mysnichenko

Луценко пока не намерен уходить с поста Генпрокурора

Генпрокурор нашей страны Ю. Луценко отметил, что он не собирается покидать пост Генпрокурора уже этой осенью.

Луценко пока не намерен уходить с поста Генпрокурора

Так, отставка с данного поста Юрием Луценко пока не запланирована. Согласно его словам в ходе общения с журналистами по итогам заседания комитета парламента – покидать пока что свой пост Луценко не хочет.

Также Луценко не планирует и возглавлять партию. Вместо этого генпрокурор стремится добиться хорошей результативности от ГПУ. Хотя и на данном этапе также есть чем гордиться. Например, это – дело Януковича, это возвращение 1,3 миллиарда долларов, ОПЗ, а также 1200 взяточников, попавших под суд.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко рассказал про условия закрытия дела против Лозового.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив