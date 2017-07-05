Лозовой просит парламент поддержать снятие с него неприкосновенности

В среду, 5 июля, во время заседания регламентного комитета политик, отметил, что расценивает соответствующее представление генпрокурора как политический шантаж фракции "Радикальной партии" и попытку дискредитации.

В свою очередь Юрий Луценко пояснил, что Генеральная прокуратура может предъявить Лозовому подозрение в уклонении от налогов на сумму в 1,7 миллионов гривен. Он также подчеркнул, что ГПУ не получила информации о дополнительных доходах Лозового ни по одному из доступных источников.

В любых государственных реестрах отсутствует информация, в частности о получении наследства Лозовым. Таким образом, на данный момент следствие исчерпало возможности поиска других доходов и считает возможным предъявить в случае согласия парламента подозрение нардепу Лозовому об уклонении от налогов.

Вместе с тем члены регламентного комитета отметили, что их задача лишь оценить обоснованность представления прокуратуры, а не высказываться или решать вопрос лишения неприкосновенности.

Напомним, сегодня регламентный комитет уже третий день рассматривает представления ГПУ по нятию неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, в среду рассматривается дело народного депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового.