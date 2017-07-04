13:34 04.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Зону АТО посетит делегация Европарламента

Уже на данной неделе в места проведения АТО планирует отправиться делегация Европарламента.

Зону АТО посетит делегация Европарламента

Сегодня такое сообщение поступило от И. Геращенко – замглавы парламента. Согласно ее словам – делегация ЕП планирует визит в восточный регион Украины. Так, делегация намерена вскоре отбыть в Мариуполь.

Данный визит – важен для евросообщества, потому что нужно увидеть политику безопасности на Донбассе, а также сложившуюся там экологическую ситуацию. Дело в том, что риски экологической катастрофы на востоке за три года серьезно возросли – подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, Геращенко также сегодня отметила, что Россия мешает борьбе с экологическим бедствием, которое вскоре может возникнуть на Донбассе.


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