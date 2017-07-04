Заседание ПА НАТО может пройти в Украине весной 2019 года, - Парубий

Окончательный вопрос проведения заседания в Украине будет рассмотрен осенью текущего года. Об этом в понедельник, 3 июня, в Киеве на совместном брифинге с главой ПА НАТО Паоло Алли заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Глава парламента также отметил, что Украина очень рассчитывает на возможностть весной 2019 года провести заседание Парламентской ассамблеи НАТО здесь, в Киеве, так как последнее заседание состоялось в Тбилиси, в Грузии.

В свою очередь, Алли поблагодарил главу украинского парламента за предложение провести заседание ПА НАТО в Украине и выразил надежду, что у него будет возможность приехать в Киев в полном составе Ассамблеи и провести здесь ее заседание в ближайшее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий отметил, что для НАТО на данный момент очень выгодным является сотрудничество с нашей страной.