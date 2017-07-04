20:05 04.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100169012:Polishuk

Тиллерсон посетит Украину 9 июля

В следующее воскресенье, 9 июля, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон намерен приехать с визитом в Украину.

Тиллерсон посетит Украину 9 июля

Это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Об этом сообщил журналистам источник в дипломатическими кругах.

По данным источника, пока неизвестно с кем госсекретарь будет встречаться в Киеве. Вместе с тем этот визит считается достижением украинской дипломатии и важен накануне встречи президентов России и США, которая состоится в кулуарах саммита G20.

В то же время у Порошенко подтвердили визит Тиллерсона в Украину и отметили президент Украины встретится с Тиллерсоном в Киеве для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины.

Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита Порошенко в США 20-21 июня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визит Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив