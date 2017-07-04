Тиллерсон посетит Украину 9 июля

Это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Об этом сообщил журналистам источник в дипломатическими кругах.

По данным источника, пока неизвестно с кем госсекретарь будет встречаться в Киеве. Вместе с тем этот визит считается достижением украинской дипломатии и важен накануне встречи президентов России и США, которая состоится в кулуарах саммита G20.

В то же время у Порошенко подтвердили визит Тиллерсона в Украину и отметили президент Украины встретится с Тиллерсоном в Киеве для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины.

Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита Порошенко в США 20-21 июня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визит Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.