Столтенберг посетит Украину

Так, Й. Столтенберг – генсек НАТО – намерен уже через неделю – десятого июля – прибыть в Украину с визитом. Такое сообщение распространил ранее А. Парубий. Согласно его данным – уже десятого июля Столтенберг должен прилететь в столицу и сразу же у него запланирована здесь встреча.

На встрече станут говорить про перспективы вхождения нашей страны в Альянс – также поведал Парубий. Также он добавил, что на переговорах планируют говорить и про сотрудничество, и о поддержке Украины. Столтенберг убежден также, что важно, чтоб мир знал о том, какие действия Россия предпринимает касательно Украины.

Как сообщал УРА-Информ, НАТО хочет помочь Украине усилить свою киберзащиту.