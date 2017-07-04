Россия блокирует борьбу с экологическим бедствием на Донбассе, - Геращенко

Так, на Донбассе по причине затопления шахт может возникнуть экологическая катастрофа. При этом Россия препятствует решению вопроса – отметила сегодня И. Геращенко – в рамках участия в семинаре.

Согласно ее словам – на востоке страны из 150-ти шахт целых 115 сейчас расположены именно на оккупированных территориях. Семь шахт уже на 100% уничтожены и восстановить их не получится. И также есть с некоторыми шахтами серьезная ситуация – там уровень воды уже добрался до критической отметки. Если воду не откачать, то пострадают в т.ч. грунтовые воды и реки, которые относятся и к России.

Как сообщал УРА-Информ, в мае В. Гройсман предлагал провести проверку украинских шахт.