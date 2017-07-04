Ключевыми темами будущих встреч с министрами администрации Трампа в Украине будут реформы и безопасность, - Ирина Геращенко

Речь идет не только о госсекретаре Соединенных Штатов Америки и участниках саммита Украина-ЕС. На сегодняшний день украинская власть борется за международную поддержку страны.

Об этом во вторник, 4 июня, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. При этом она назвала ключевые темы будущих встреч с министрами администрации президента США Дональда Трампа в Украине. По ее словам, основными темами всех встреч этих недель будут реформы, безопасность, ситуация на Донбассе и в Крыму, а также необходимость возвращения Украине украденных Россией территорий и земель.

Политик также напомнила, что об анонсированном визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Украину было договорено во время июньской встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Кроме того, по ее словам, во время визита Порошенко в США были согласованы даты визитов нескольких ключевых министров администрации Трампа, а также обсуждались конкретные соглашения в сфере безопасности и другие важные аспекты двустороннего сотрудничества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном 9 июля в Киеве.